Türk mutfağının şifa deposu olarak bilinen geleneksel çorbası, Avrupa sınırlarında en sıkı takip edilen ürünlerin başında geliyor. Türkiye’den Almanya, Avusturya, Fransa veya İsviçre gibi ülkelere seyahat edenlerin kişisel tüketim için dahi olsa çiğ ya da pişmiş et/sakatat getirmesi kesin kurallarla yasaklanmış durumda. Gümrük denetimlerinde yakalanan ürünler derhal imha edilirken, ihlalde bulunan yolculara dudak uçuklatan faturalar çıkarılıyor. Nitekim İsviçre sınırında bavulunda kuzu kellesiyle yakalanan bir kişiye kesilen 39 bin İsviçre Frangı (milyonlarca lira) ceza, denetimlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

YASAK ÇORBAYLA DEĞİL, O HASTALIKLA İLGİLİ

Avrupa’da bu ürünlere geçit verilmemesinin temelinde ise doğrudan koyun ve keçilerde görülen ve merkezi sinir sistemini tahrip eden "Scrapie" hastalığı riski yatıyor. 1990'lı yıllardan bu yana yürürlükte olan ve Avrupa Birliği’nin biyolojik güvenlik kalkanı olarak uyguladığı mevzuat gereği; beynin, kafatasının ve sinir dokularının yer aldığı riskli hayvan parçalarının sınır ötesinden getirilmesi tamamen engelleniyor.

RESTORANLARDAKİ "ORİJİNAL TARİF" ÇIKMAZI

Almanya genelindeki Türk restoranlarında çorba menülerde yer bulsa da geleneksel usuldeki kafa eti ve beyin dokusu yerine, AB onaylı mezbahalardan temin edilen yanak ve temizlenmiş paça kısımları tercih ediliyor. Yasal risk taşımayan alternatif malzemelerle hazırlanan kaselerin fiyatı günümüzde 10 ila 15 Euro bandına kadar çıkarken; memleket usulü orijinal lezzeti arayan gurbetçilerin gümrüklerdeki riskli denemeleri ise ağır cezalarla son buluyor.