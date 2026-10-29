İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin dar sokaklarında, tek yönlü yollarında ve yüksek kaldırımlarla çevrili caddelerinde park yeri aramak sürücüler için günlük bir sınav haline geldi. Dakikalarca tur atıp zar zor bulunan kısıtlı boşluklara büyük gövdeli araçları yerleştirmeye çalışmak; sürtünen jantları, tampon çiziklerini ve ciddi bir manevra stresini beraberinde getiriyor. Metropollerdeki bu alan darlığı, sürücülerin araç tercihlerinde de belirgin bir değişime yol açıyor; dar açılı ceplere tek hamlede girebilen kompakt şehir otomobilleri pazarda her zamankinden daha fazla dikkat çekiyor.

İŞİN SIRRI KISA GÖVDEDE DEĞİL, DÖNÜŞ YARIÇAPINDA SAKLI

Bir otomobilin sıkışık alanlardaki kıvraklığını belirleyen tek unsur dış uzunluğunun kısa olması değil. Asıl belirleyici kriter, tekerleklerin kaldırım ve duvar aralıklarında çizdiği U dönüşü yarıçapı. Aks mesafesi kompakt tutulup ön tekerleklerin dönüş açısı genişletildiğinde, araç en dar sokaklarda bile ileri-geri manevraya ihtiyaç duymadan yön değiştirebiliyor. Çevre görüş sistemleri ve park sensörleriyle birleşen bu mekanik avantaj, milimetrik park senaryolarını çok daha zahmetsiz bir hale getiriyor.

EN KOLAY PARK EDİLEN ARABALAR BELLİ OLDU

Kompakt boyutları ve dar dönüş yarıçaplarıyla öne çıkan modeller arasında, Türkiye yollarında sıkça rastlanan yerli üretim araçlar başı çekiyor. Şehir içi kullanımında yaygın olan Renault Clio, ön aks dengesi sayesinde dar sokak dönüşlerinde sürücüsüne pratiklik sağlıyor. İzmit’te banttan inen Hyundai i10 ise 3,67 metrelik uzunluğu ve 9,8 metrelik dönüş çapıyla, standart binek araçların sığmakta zorlandığı kısa park alanlarına kolayca hizalanabiliyor.

SÜRÜCÜLER BU MODELLERE AKIN ETTİ

B segmentinde yer alan Toyota Yaris, dar alanlardaki çevik direksiyon tepkileriyle sokak aralarında kontrollü yanaşma imkânı verirken; Volkswagen Polo net görüş açıları ve gövde oranlarıyla kaldırım kenarlarına paralel parkı oldukça kolaylaştırıyor. Retro çizgileriyle bilinen Fiat 500, kısa aks mesafesinin getirdiği avantajla dar açılı sokak kesişimlerinde manevra rahatlığı sunuyor. Şehir içi boyut standartlarının en ucunda yer alan Smart Fortwo ise 2,7 metrelik boyu ve 7 metrenin altındaki dönüş çapıyla, geleneksel araçların yanaşamayacağı mikro boşluklarda dahi manevra kabiliyetini koruyor.