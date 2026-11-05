Yurt dışına çıkmak isteyen ancak yüksek tatil maliyetleri nedeniyle bütçesini zorlamak istemeyen Türk vatandaşları için vizesiz ülkeler alternatif oluşturuyor. Özellikle İstanbul'dan direkt uçuşlarla ulaşılabilen Balkan ve çevre ülkeleri, kısa seyahat planı yapanların ilgisini çekiyor. Vize işlemleriyle uğraşmadan gezilebilen bu rotalar, farklı bütçelere hitap eden konaklama ve gezi seçenekleriyle öne çıkıyor.

1. KUZEY MAKEDONYA – ÜSKÜP

Türk vatandaşlarının turistik seyahatlerinde vizeye ihtiyaç duymadığı Kuzey Makedonya, ekonomik yurt dışı tatili arayanların tercih edebileceği ülkeler arasında yer alıyor. İstanbul'dan Üsküp'e düzenlenen direkt uçuşlarla kente ulaşmak mümkün. Üsküp'te Taş Köprü, Eski Türk Çarşısı ve tarihi yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, şehir merkezinin yanı sıra Matka Kanyonu da gezilecek noktalar arasında bulunuyor.

2. BOSNA-HERSEK – SARAYBOSNA

Tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Saraybosna, vizesiz seyahat edilebilen şehirlerden biri. İstanbul'dan direkt uçuşlarla ulaşılabilen kentte Başçarşı, Latin Köprüsü ve Osmanlı döneminden kalan eserler öne çıkıyor. Farklı fiyat aralıklarında konaklama imkânlarının bulunması, şehri bütçe odaklı tatil planlarına da uygun hale getiriyor.

3. SIRBİSTAN – BELGRAD

Vizesiz seyahat seçenekleri arasında bulunan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, özellikle birkaç günlük yurt dışı gezisi yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. İstanbul'dan direkt uçuşların bulunduğu şehirde Kalemegdan Kalesi, Knez Mihailova Caddesi ve Tuna Nehri kıyısı ziyaret edilebilecek yerler arasında. Şehirde farklı bütçelere uygun restoran ve konaklama seçenekleri de bulunuyor.

4. GÜRCİSTAN – BATUM

Türk vatandaşlarının belirli şartlar altında yeni tip kimlik kartıyla seyahat edebildiği Gürcistan, yakınlığıyla öne çıkan rotalardan biri. Batum'a uçakla ulaşılabildiği gibi kara yolu da tercih edilebiliyor. Karadeniz kıyısında bulunan kent; sahil şeridi, tarihi yapıları ve hareketli şehir merkeziyle özellikle kısa süreli tatiller için değerlendiriliyor.

5. AZERBAYCAN – BAKÜ

Kimlikle seyahat imkânı sunan ülkeler arasında yer alan Azerbaycan, Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebildiği rotalardan biri. İstanbul'dan Bakü'ye direkt uçuşlarla ulaşılabiliyor. Başkentteki İçerişehir, Kız Kulesi ve Hazar Denizi kıyısındaki yürüyüş alanları turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.

UÇAK BİLETİ ALIRKEN BU DETAYLARA DİKKAT

Yurt dışı tatilinin toplam maliyetini belirleyen en önemli kalemlerden biri uçak bileti oluyor. Seyahat tarihlerini esnek tutmak, hafta içi uçuşlarını değerlendirmek ve biletleri mümkün olduğunca erken almak ulaşım giderlerini azaltabiliyor. Yalnızca kabin bagajıyla seyahat etmek de ek ücretlerin önüne geçebiliyor.