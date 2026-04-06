Avrupa’nın en çok ziyaret edilen bölgelerinden biri olan Katalonya’da tatil yapmanın maliyeti artık çok daha yüksek. Bölge parlamentosundaki partilerin uzlaşmasıyla kabul edilen yeni yasa, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar, özellikle Barselona rotasını seven Türk turistleri doğrudan etkileyecek.

RAKAMLAR İKİYE KATLANDI

İngiliz basınında yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle birlikte bölgenin başkenti Barselona’da turist vergileri rekor seviyeye ulaştı. Özellikle lüks segmentte konaklamayı tercih edenler için gecelik vergi ücreti 3,50 Euro’dan 7 Euro’ya (yaklaşık 361 TL) fırladı.

Sadece Barselona ile sınırlı kalmayan zam dalgası, Türklerin uğrak noktalarından olan Costa Brava ve Girona gibi bölgeleri de kapsıyor. Bu bölgelerde belediyelere gecelik 4 Euro’ya kadar ek vergi koyma yetkisi tanındı.

ARTIŞ DURMAYACAK

Bu zammın ardından bir zam daha geleceği aktarıldı. Kademeli artış planına göre, Nisan 2026 - Mart 2027: Barselona dışındaki bölgelerde ücretler 4,50 Euro’ya çıkacak. Barselona Belediye Meclisi, ek vergi üst sınırını 8 Euro’ya kadar çıkarabilecek.

VERGİ GELİRİ NEREYE GİDECEK?

Toplanan vergilerin %25’i bölgedeki konut krizini çözmek adına uygun fiyatlı ev projelerine aktarılacak. Kalan %75’lik dev pay ise şehrin temizlik, güvenlik ve turizm altyapısı için kullanılacak.