DW Türkçe’nin haberine göre, Yunanistan Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu uygulama 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi ve 1 Haziran-30 Eylül turizm sezonu boyunca geçerli olacak.

Daha küçük adalarda vergi 5 avro (yaklaşık 234 TL) olarak belirlendi.

YILDA 2,3 MİLYAR GELİR

Yetkililer, bu vergilerle yılda yaklaşık 50 milyon avro (2,3 milyar TL) gelir elde etmeyi hedefliyor.

Gelirin, aşırı turizmin yol açtığı trafik, su sıkıntısı, atık yönetimi ve çevre kirliliği gibi sorunlara çözüm için altyapı yatırımlarında, özellikle liman kapasitesinin artırılmasında kullanılması planlanıyor.

Yunanistan’da cruise turizmi son yıllarda büyük artış gösterdi. Mikonos ve Santorini’ye gelen yolcu sayısı 1,3 milyonu geçti.

Santorini’de 2023’te günlük 8 bin yolcu sınırı getirilmiş olmasına rağmen, verginin başladığı gün yaklaşık 8 bin 400 yolcuyu taşıyan dört geminin limana yanaşacağı belirtildi.

Yerel işletmeler, cruise yolcularının kısa süreli ziyaretleri ve düşük harcamalarından şikayet ederken, bazı vatandaşlar gemilerin neden olduğu hava kirliliğine dikkat çekiyor. Yeni vergi, geçtiğimiz yıl kabul edilen yasayla hayata geçirildi.