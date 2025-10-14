Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ’ın Tivat kentinde Başbakan Milojko Spajic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, "Buraya her gelişimde Avrupa’nın kalbinin Karadağ’da attığını hissediyorum. Karadağ sadece Avrupa geleceğine bağlı değil, bu konuda son derece tutkulu. Katılım sürecinde tartışmasız bir öncü konumdasınız." dedi.

Karadağ’ın müzakerelerde önemli hız yakaladığını ifade eden von der Leyen, "Geçen yılki ziyaretimden bu yana dört müzakere başlığını kapattınız. Bu hız etkileyici. Bu yıl beş başlığı daha kapatma yolundasınız." diye konuştu.

2028 YILINA İŞARET ETTİ

Von der Leyen, "Tüm başlıkları gelecek yıl kapatmak ve dediğiniz gibi '2028'de 28'inci üye' olmak istiyorsunuz. Bu iddialı bir hedef ama biz iddiayı severiz. Hedefe odaklanır ve birlik içinde kalırsanız Karadağ’ın bunu başarabileceğini biliyoruz." diye konuştu.

Karadağ’ın AB’nin dış ve güvenlik politikasıyla tam uyum içinde olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Karadağ tercihinin ne olduğunu çok açık biçimde ortaya koydu. AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen uyum içindesiniz. Ukrayna’daki eğitim misyonumuza asker gönderme kararınızı derinden takdir ediyoruz." dedi.

AB’nin Batı Balkanlar için hazırladığı Büyüme Planı’na değinen von der Leyen, "Bu kapsamda Büyüme Planı çerçevesinde 8 milyon avroluk ödemenin yapılacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"DAHA HIZLI VE SIFIR ÜCRETLİ HALE GELDİ"

Von der Leyen, Karadağ’ın Tek Avrupa Ödeme Alanı’na (SEPA) katılımını memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, "Geçen haftadan bu yana Karadağ ile AB arasında para transferleri sadece daha güvenli değil, aynı zamanda daha hızlı ve sıfır ücretli hale geldi." şeklinde konuştu.

Gelecek yıl Karadağ ile AB arasında dolaşım ücretlerini kaldıracaklarını söyleyen von der Leyen, "Bu, iş dünyası için, turizm için ve halklarımızı birbirine yakınlaştırmak açısından son derece olumlu bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "Genişleme için en güçlü gerekçe sadece ekonomi, ticaret veya jeopolitik değil, her şeyden önce insanlar. Karadağ halkı Avrupa’yı istiyor." dedi.

"HEDEFİMİZ 2028'E KADAR AB ÜYESİ OLMAK"

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de ülkesinin AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu ifade ederek, "AB katılım sürecinde öncü bir ülkeyiz. Hedefimiz 2028'e kadar AB üyesi olmak. Yeşil ve dijital dönüşüme katkıda bulunmaya hazırız. Modern bir ülke inşa ediyoruz." dedi.

Von der Leyen'in de Karadağ'ın son 2 yılda kaydettiği ilerlemeden memnuniyetini belirttiğini dile getiren Spajic, AB üyesi olana kadar kararlılık ve reformların uygulanmasına devam edeceklerini söyledi.

TÜRKLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Türklerin yoğun ilgi gösterdiği ve birçok kişinin yerleşmeyi planladığı Karadağ'a vizesiz seyahat edilebiliniyor. Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebiliyor.