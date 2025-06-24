Dört gündür Ege’deki turistik Sakız (Chios) Adası yanıyor. Bu da adanın 13'te 1’lik bir oranına denk geldiği açıklandı.

180 BİN SAKIZ AĞACI YANDI

Binin üzerinde itfaiyeci ve gönüllü yangını söndürmeye çalışıyor. 180 bin sakız ağacının kul olduğu onlarca otomobil ile evlerin yandığı adanın bugün Agios Georgios Sykousis, Zyfias, Lithio, Lithos ve Vessa'da söndürme çalışmalarına deva edildiği belirtildi.

Yangın nedeni ile adının bir çok yerinde alt yapı hasar gördü. Adada elektrik ve su sıkıntısı başlarken, tankerlerle su taşınmaya başlandı.

ONLARCA HAYVAN TELEF OLDU

Köylerde 20 ye yakın ahır yandı. Onlarca küçük ve büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Sekiz ev ve onlarca araç yandı.

Yangında adanın yerleşim yerlerine su temin eden Agios Georgios Sykousis Barajı'nda ciddi hasar meydana geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adada 5 ayrı noktada çıkan yangınlarda kundaklama şüphesi olduğu ve adada bulunan Kundaklama Suçları Birimi (DAEE), şüpheli bir suç eylemi ışığında yangınların nedenlerine ilişkin soruşturmalarını sürdürdüğü açıklandı.

SÖNDÜRME EKİPLERİ ADAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmalarına bugün Atina, Selanik, Kavala ve Midilli'den 21 orman yangın müdahale ekibinin daha geleceği belirtildi.