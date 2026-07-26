Almanya’nın Gelsenkirschen kentinde nesillerce konuşulacak bir banka soygununa imza atan hırsızlar, yakayı ele verdi. 27- 29 Aralık 2025’te Noel tatilinde olmasını fırsat bildikleri bankaya bir duvarı delerek girdikten sonra çoğu Türklere ait en az 3 bin kiralık kasadaki külçe altınlar, mücevherler ve deste deste paraları çalarak sırra kadem basan hırsızların izini süren polis, sonuca ulaştı.



Zanlılardan Serkan Ö. ve İlker C. havalimanında kıskıvrak yakalandı.



TÜRKLERİ SOYANLAR DA TÜRK ÇIKTI



Olayın 26 Ekim 2023’te 1.95 milyon Euro çalınan bir başka banka hırsızlığıyla benzerliğini tespit eden polis, o soygunla ilgili hakkındaki dava süren zanlılardan Türk asıllı Tolgay K.’yi, duruşma sonrası gözaltına aldı. Suç ortakları oldukları iddia edilen yine Türk asıllı İlker C. ve Serkan Ö. ise Berlin Havaalanında uluslararası bir uçuşa binmeye çalışırken yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi daha her yerde aranırken, soygunun arkasında Arap kökenli Rammo çetesinin bulunduğu ileri sürüldü.



Soygun sonrası öfkeli Türk müşteriler, banka şubesinin etrafını böyle sarmıştı.



Sanayi tipi dev matkaplarla banka duvarında 45 cm’lik bir delik açan hırsızlar, en az 35 milyon Euro’luk külçe altın, mücevher ve nakit para çalmıştı.