Türkiye'nin bereketli topraklarında yetişen ve hem iç piyasada hem de dünya pazarında adeta "yeşil altın" olarak adlandırılan Türk fındığı, küresel devlerin bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor. Dünya üretiminin ve ihracatının açık ara lideri konumunda olan Türkiye, yeni sezonda özellikle İtalyan gıda devlerinin ve küresel çikolata üreticilerinin gözdesi oldu. Türk çiftçisinin adeta kırmızı çizgisi olan bu stratejik ürünü kendi ürün hatlarında kullanmak isteyen yabancı markalar, alım kotalarını artırmak için adeta birbiriyle yarıştı.

İTALYAN DEVLERİ ALIM İÇİN SIRAYA GİRDİ

Özellikle çikolata, ezme ve tatlı sektörünün dünya devleri, kaliteli hammadde tedarikini garanti altına almak için Karadeniz bölgesindeki alım süreçlerini yakından takip ediyor. Yıllardır bölge ekonomisinin can damarı olan ürün için yabancı şirketlerin sunduğu alım hacimleri ve bütçeler, pazardaki rekabeti iyice kızıştırdı. Küresel pazarda oluşan milyar dolarlık hacim ve yabancı sermayenin Türk fındığına olan bu bağımlılığı, bölgedeki fiyat beklentilerini ve ihracat dengelerini de doğrudan etkiliyor.

BÖLGE EKONOMİSİNİN CAN DAMARI

Yüz binlerce ailenin geçim kaynağı ve ülke ekonomisinin en büyük döviz girdilerinden biri olan bu devasa potansiyel, yabancı markaların stratejik hamleleriyle uluslararası boyutta yeni bir evreye taşınıyor. İtalyan devlerinin pazardaki yüksek alım talebi devam ederken, önümüzdeki dönemde ihracat rekorlarının kırılıp kırılmayacağı ise merak konusu oldu.