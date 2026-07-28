Türk vatandaşlarının Schengen vizesinde yaşadığı sorunların azaltılması amacıyla Avrupa Birliği yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Temmuz 2026'da gündeme gelen bilgilere göre, geçmişte vizelerini kurallara uygun kullanan ve düzenli seyahat geçmişine sahip kişilere daha uzun süreli çok girişli vize verilmesi planlanıyor.

Hazırlanan "güvenilir başvuru sahibi" modeli kapsamında uygun bulunan kişilere ilk etapta 2 yıllık çok girişli Schengen vizesi verilmesi, olumlu vize geçmişinin devam etmesi halinde ise sürenin 5 yıla kadar uzatılması değerlendiriliyor.

HERKESİ KAPSAMAYACAK

Yeni sistem, tüm başvuru sahiplerine otomatik olarak 5 yıllık vize verilmesi anlamına gelmiyor. Daha önce aldığı vizeleri sorunsuz kullanan ve belirlenen kriterleri karşılayan kişiler bu uygulamadan yararlanabilecek. İlk kez başvuru yapanların ise doğrudan 5 yıllık vize alması beklenmiyor.

2025'TE KADEMELİ SİSTEM BAŞLAMIŞTI

Avrupa Komisyonu, 2025 yılında aldığı kararla Türk vatandaşlarına önceki vize geçmişine göre 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve son aşamada 5 yıla kadar çok girişli Schengen vizesi verilmesinin önünü açmıştı. Öte yandan vize süresi pasaportun geçerlilik tarihini aşamıyor.

AMAÇ BAŞVURU YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

Yeni modelle hem vatandaşların her seyahat öncesinde yeniden başvuru yapmasının önüne geçilmesi hem de konsolosluklardaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

5 YILLIK VİZE SÜRESİZ KALIŞ HAKKI SAĞLAMIYOR

Uzun süreli Schengen vizesi, Avrupa'da kesintisiz 5 yıl kalınabileceği anlamına gelmiyor. Mevcut kurallar kapsamında 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün kalış kuralı uygulanmaya devam ediyor. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni modelin kapsamına ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.