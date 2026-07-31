Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların pasaport tercihleri son dönemde değişmeye başladı. Artan pasaport harçları ve yeniden başvuru maliyetleri nedeniyle birçok kişi, kısa süreli pasaport yerine daha uzun geçerlilik süresine sahip pasaportları tercih ediyor. Sektör temsilcileri, özellikle sık seyahat edenlerin tek seferde daha yüksek ödeme yaparak uzun vadede maliyet avantajı sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

MALİYET HESABI TERCİHLERİ ETKİLİYOR

Pasaport ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenmesi, vatandaşların başvuru sırasında daha uzun süre geçerli pasaportlara yönelmesine neden oluyor. Seyahat planlarını uzun vadeli yapanlar, birkaç yıl içinde yeniden harç ödemek yerine ilk etapta daha yüksek tutar ödeyerek 10 yıla kadar geçerliliği bulunan pasaportları tercih ediyor.

Sektör temsilcilerine göre özellikle iş insanları, sık yurt dışına çıkan çalışanlar ve eğitim amacıyla seyahat eden aileler bu yöntemi daha ekonomik buluyor.

VİZE BAŞVURULARI DA ETKİLİ OLUYOR

Schengen başta olmak üzere birçok ülkeye yapılan vize başvurularında pasaportun belirli bir süre daha geçerli olması isteniyor. Uzmanlar, kısa süre içinde süresi dolacak pasaportların bazı vize süreçlerinde ek maliyet ve zaman kaybına yol açabildiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle birçok kişi, yeni vize başvurusu öncesinde kısa süreli pasaportunu yenilemek yerine doğrudan uzun süre geçerli pasaport almayı tercih ediyor.

KISA SÜRELİ PASAPORTLAR TAMAMEN TERK EDİLMİŞ DEĞİL

Uzmanlar, kısa süreli pasaportların ise tamamen gözden çıkarılmadığını belirtiyor. İlk kez pasaport çıkaran, yakın zamanda yurt dışına tek seferlik seyahat planlayan veya bütçesini zorlamak istemeyen vatandaşlar hâlâ 6 aylık ya da 1 yıllık pasaport seçeneklerine ilgi gösteriyor. Bununla birlikte, seyahat sektöründeki değerlendirmelere göre son dönemde uzun süre geçerli pasaportlara yönelik talebin önceki yıllara kıyasla daha fazla arttığı ifade ediliyor.

UZUN VADEDE DAHA AVANTAJLI OLABİLİR

Seyahat danışmanları, pasaport tercihinde yalnızca ilk ödeme tutarına değil, toplam kullanım süresine de bakılması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre sık yurt dışına çıkan kişiler için uzun süre geçerli pasaport, hem tekrar başvuru işlemlerini hem de ilerleyen yıllarda oluşabilecek yeni harç artışlarından etkilenme riskini azaltabiliyor.