Koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçekleriyle evlerde tercih edilen barış çiçeği, NASA'nın kapalı alan hava kalitesini inceleyen araştırmasında yer alan bitkilerden biri. Ancak araştırmanın kontrollü laboratuvar koşullarına dayanması, sonuçların ev ortamı için doğrudan bir hava temizliği vaadi olarak yorumlanmamasını gerektiriyor.

Türklerin de evlerinde sık sık tercih ettiği bitkinin inceleme sonuçlarına göre araştırmada, farklı bitki türlerinin kapalı ortamlardaki bazı kirleticileri azaltma potansiyeli değerlendirildi. Spatifilyumun da mobilya, boya ve günlük kullanım ürünlerinden kaynaklanabilen bazı kimyasal bileşiklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Bu bulgular, birkaç salon bitkisinin evdeki hava kirliliğini tek başına temizleyebileceği anlamına gelmiyor. Düzenli havalandırma ve kirletici kaynakların azaltılması önemini koruyor.

HAVADAKİ NEMİ BİR MİKTAR ARTIRABİLİYOR

Barış çiçeğinin tercih edilme nedenleri arasında havadaki nem oranını bir miktar artırabilmesi de bulunuyor. Bu özelliği, özellikle kuru havanın etkili olduğu dönemlerde öne çıkıyor.

Yatak odaları ve dinlenme alanlarında da kullanılan bitki, dekoratif görünümü ve bakımının kolay olmasıyla iç mekanlarda tercih ediliyor.

DOĞRUDAN GÜNEŞ ALMAYAN AYDINLIK ALANLARDA YETİŞİYOR

Spatifilyum, doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık alanlarda yetiştirilebiliyor. Çok fazla suya ihtiyaç duymayan bitkinin toprağının kontrol edilmesi ve ölçülü sulanması öneriliyor.

Suya ihtiyaç duyduğunda yaprakları geçici olarak aşağı doğru eğilebiliyor. Sulamanın ardından yaprakları yeniden dikleşerek eski görünümüne kavuşabiliyor.