Almanya'da yer alan Wandsbek Botanik Bahçesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel oylamanın 21.sinde dikkat çeken bir sonuç çıktı. Dünya genelinde ve Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen adi fasulye (Phaseolus vulgaris), 2026 yılının zehirli bitkisi seçildi.

DOĞRU PİŞMEZSE KAN DOLAŞIM DENGESİNİ BOZUYOR

Fasulyenin bünyesinde, bitkiyi doğal zararlılardan koruma işlevi gören "fazin" isimli bir lektin proteini bulunuyor. Isıl işlem görmediğinde aktif kalan bu toksin, insan vücuduna girdiğinde alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) birbirine yapışarak kümelenmesine yol açıyor ve kan dolaşım dengesini bozabiliyor.

Çiğ veya az pişmiş fasulye tüketimi sindirim sisteminde tahribata neden olabiliyor. Zehirli maddenin vücuda alınması halinde şu belirtiler gözlemlenebiliyor:

Mide bulantısı ve şiddetli kusma

Ağır bağırsak ve sindirim rahatsızlıkları

Çocuklarda 5-6 adet çiğ fasulye tüketiminde dahi gelişebilen ciddi zehirlenme reaksiyonları.

PİŞİRME ISISI TOKSİNİ ETKİSİZ KILIYOR

Fazin maddesi yüksek sıcaklığa karşı hassas bir yapıya sahip. Fasulyenin en az 100 derece sıcaklıkta, su içerisinde yeterli süre kaynatılması halinde bu protein yapısı tamamen parçalanıyor ve zararsız hale geliyor. Bu doğrultuda, özellikle salatalara eklenecek ya da yemeklerde kullanılacak fasulyelerin tamamen pişirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

KARARIN GEREKÇESİ

Botanik uzmanları, kararın amacının korku yaratmak değil; popülerleşen çiğ beslenme alışkanlıkları ve mutfaktaki hatalı pişirme yöntemlerine karşı toplumsal farkındalık kazandırmak olduğunu belirtti.