Özellikle Tokat ve çevre köylerde asırlardır büyük bir özenle yapılan ve sınırları aşan tescilli lezzete bu kez Ruslar göz dikti. Tokat’ın kendine has ekşi vişneleriyle ve yerli cevizleriyle yapılan lezzet, Rus tüketicilerin yeni gözdesi halinde geldi. Kilosu 800 liradan satılan ve Rusların kapış kapış aldığı doğal şifa deposu cevizli vişne orciği (vişne şıralı sucuk) köylülerin yeni gelir kapısı haline geldi.

KİLOSU 800 LİRADAN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Yüksek besin değeri ve bağışıklığı güçlendirici etkisiyle dikkat çeken cevizli vişne orciği, kilosu 800 liradan alıcı bulmasına rağmen soğuk iklim ülkesi Rusya’dan gelen yoğun taleple üreticilerin sipariş yetiştirmekte zorlandığı dev bir pazar haline geldi. Vişnenin barındırdığı yüksek antioksidan ve C vitamini ile cevizin içerdiği Omega-3 yağ asitlerinin birleşimi, soğuk kış günlerinde vücut direncini artırmak isteyen yabancı alıcıların ana tercihi oldu. Rafine şeker içermemesi ve geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak hazırlanması da bu yoğun talebi tetikleyen en büyük unsurlar arasında yer alıyor.

İĞNEYLE TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Tamamen katkısız ve geleneksel el işçiliğiyle hazırlanan vişneli ceviz orciğinin yapım süreci oldukça zahmetli bir ustalık gerektiriyor. Zorlu mesai, kabuklarından özenle ayrılan iri ceviz içlerinin iğne yardımıyla uzun pamuk ipliklerine tek tek dizilmesiyle başlıyor. Taze toplanan ekşi vişnelerin sıkılmasıyla elde edilen doğal vişne şırası; nişasta, az miktarda un ve doğal pekmezle dev bakır kazanlarda ağır ağır kaynatılarak "paluze" adı verilen koyu ve kıvamlı bir şıraya dönüştürülüyor.

5 GÜN BOYUNCA KURUTULUYOR

Ardından pamuk iplere dizili cevizler bu sıcak vişne şırasına birkaç kez batırılarak dışının tamamen kalın bir vişne katmanıyla kaplanması sağlanıyor. Son aşamada ise özel ahşap askılara asılan cevizli vişne orcikleri, Tokat'ın temiz yayla havasında ve güneş altında yaklaşık 3 ila 5 gün boyunca kurumaya bırakılarak eşsiz aromasını kazanıyor.