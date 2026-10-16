Son yıllarda uluslararası yatırım ve göç verileri, Türk vatandaşlarının seyahat alışkanlıklarında dikkat çeken bir kırılmaya işaret ediyor.

Kısa süreli tatil amacıyla seyahat eden çok sayıda kişi, gittikleri coğrafyada kalıcı bir yaşam kurma kararı alıyor. Karadağ Ticaret Odası ile Tapu ve Kadastro İdaresi’nin raporları; yabancı ortaklı şirket kurulumlarından gayrimenkul edinimine kadar birçok alanda Türklerin payının rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor.

TÜRK LİRASI'NIN ALIM GÜCÜ VE RESMİ VERİLER

Resmî veriler ve ekonomi analizlerinden derlenen bilgilere göre, turistik seyahatlerin kalıcı yerleşime dönüşmesinde öne çıkan temel dinamikler şöyle şekilleniyor:

Alım Gücü ve Yaşam Maliyeti Avantajı: Türk Lirası'nın yerel piyasadaki satın alma gücü dengesi, günlük yaşam giderlerinin ve temel ihtiyaçların erişilebilir seviyelerde kalmasını sağlıyor. Bölgedeki konaklama ve yaşam maliyetlerinin makul sınırda kalması, turist olarak ülkeye gelenlerin yerleşim kararını hızlandırıyor.

Şirket Kuruluşlarında Türk İmzası: Karadağ’da yabancı sermayeyle kurulan işletmelerin yaklaşık üçte birinde Türk ortaklar bulunuyor. Ticari faaliyetler ağırlıklı olarak hizmet, turizm ve bilişim sektörlerinde yoğunlaşıyor.

Gayrimenkul Yatırımı ile Kolay İkamet: Ülkede taşınmaz sahibi olmak, yasal çerçevede ikamet izni başvurusunda bulunma imkânı tanıyor. Bu durum, turistik seyahatle başlayan ziyaretlerin uzun süreli konaklama veya yerleşime dönüşmesinde en temel etkeni oluşturuyor.

VİZE SÜRECİNDE KRİTİK DÖNEMEÇ

Ekonomi ve gayrimenkul uzmanları; Karadağ’ın sunduğu bu ilginin arkasında vizesiz ulaşım kolaylığı, Türk Lirası ile yapılan birikimlerin sağladığı bütçe avantajı ve esnek ikamet mevzuatının yattığını vurguluyor. Ancak bu dinamik süreci etkileyecek önemli bir gelişme kapıda.

Karadağ, Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum sağlama süreci kapsamında, bordo (umuma mahsus) pasaport sahibi Türk vatandaşları için 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren vize zorunluluğu getirecek.

31 Ekim 2026 tarihine kadar mevcut vizesiz giriş hakları devam ederken, uzmanlar vize zorunluluğu başlamadan önce ticari girişim ve gayrimenkul süreçlerini tamamlamak isteyenlerin bölgedeki hareketliliği daha da artıracağını belirtiyor.