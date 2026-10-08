Türk vatandaşlarının da vizesiz seyahat edebildiği Tayland, ülkeden ayrılan yolcular için yeni bir vergi hazırlığıyla gündeme geldi. Tasarı kabul edilirse hava yoluyla ülkeden ayrılan yolculardan 1000 baht, yani yaklaşık 30 dolar vergi alınacak.

HER UÇUŞTA 1000 BAHT ÖDENECEK

Tayland Vergi Dairesi tarafından hazırlanan taslağa göre, vatandaşlık ayrımı yapılmaksızın Tayland'dan uçakla ayrılan yolcuların her çıkışta 1000 baht ödemesi planlanıyor. Vergi miktarının ileride değiştirilebilmesine izin verilirken, tek çıkış için alınabilecek tutar 5000 bahtı geçemeyecek.

Verginin, bilet satın alınırken havayolları veya bilet acenteleri tarafından tahsil edilmesi öngörülüyor.

BAZI YOLCULAR MUAF OLACAK

İki yaşından küçük çocuklar, bazı transit yolcular, yabancı devlet başkanları, resmi hükümet konukları ve devlet uçaklarında seyahat edenler başta olmak üzere belirli grupların vergiden muaf tutulması planlanıyor. Bazı mürettebat ve ulaşım personeli de muafiyet kapsamında olacak.

Tasarı şu anda kamuoyunun görüşüne sunulmuş durumda ve henüz yürürlüğe girmedi. Görüşler 29 Ekim'e kadar alınacak. Yasanın kabul edilmesi halinde düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yürürlük tarihinden önce satın alınan biletler için ise seyahat daha sonra gerçekleşse dahi yeni verginin alınmaması planlanıyor.