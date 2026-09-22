Paris, Londra veya Amsterdam gibi Batı Avrupa şehirlerine gitmeden de birkaç saatlik yolculukla farklı bir Avrupa deneyimi yaşamak mümkün. Türk vatandaşlarının kısa süreli turistik seyahatlerde vizesiz gidebildiği Sırbistan, Kosova ve Karadağ bu seçenekler arasında yer alıyor.

SIRBİSTAN'DA NERELER GEZİLEBİLİR?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, hareketli şehir hayatı ve tarihi bölgeleriyle Balkanlar'ın ziyaret edilen kentleri arasında bulunuyor. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktadaki şehirde Kalemegdan, Knez Mihailova Caddesi ve Zemun öne çıkıyor. Şehir merkezindeki birçok noktaya yürüyerek ulaşılabilirken kafe, restoran ve gece hayatı da birkaç günlük gezi için farklı seçenekler sunuyor. Türk vatandaşları Sırbistan'da 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor.

KOSOVA DAHA HESAPLI SEÇENEKLER ARASINDA

Kosova, daha düşük günlük harcamalarla Balkan gezisi yapmak isteyenlerin tercih edebileceği ülkeler arasında yer alıyor. Başkent Priştine küçük ve kolay gezilebilen yapısıyla öne çıkarken Prizren; tarihi sokakları, taş köprüsü ve Şar Dağları manzarasıyla dikkat çekiyor. Ülkede euro kullanılıyor ve yaşam maliyeti karşılaştırmalarında özellikle Karadağ'a göre daha düşük fiyatlarla karşılaşılabiliyor. Prizren başta olmak üzere bazı bölgelerde Türkçe bilen kişilerle karşılaşmak da mümkün.

TÜRK VATANDAŞLARI KOSOVA'YA VİZESİZ GİDEBİLİYOR MU?

Türk vatandaşları Kosova'ya kısa süreli turistik seyahatlerinde vize almadan gidebiliyor. Ülkede 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz kalınabiliyor. Türkiye'ye yakınlığı ve Priştine ile Prizren gibi farklı şehir seçenekleri, ülkeyi kısa süreli Balkan gezilerinde değerlendirilen rotalardan biri haline getiriyor.

KARADAĞ'DA YAZ AYLARINDA FİYATLAR YÜKSELİYOR

Adriyatik kıyısında bulunan Karadağ ise deniz ve tarihi kentleri aynı gezide görmek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Kotor tarihi sokakları ve kıyı manzaralarıyla, Budva ise plajları, eski şehir bölgesi ve yaz aylarındaki hareketliliğiyle biliniyor. Ancak özellikle Kotor ve Budva gibi turistik bölgelerde yaz döneminde konaklama ile yeme içme fiyatları yükseldiği için Karadağ, bu üç ülke arasında her zaman en düşük maliyetli seçenek olmuyor.

Türk vatandaşları umuma mahsus pasaportla Karadağ'a 180 gün içerisinde 30 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Sırbistan ve Kosova'da ise vizesiz kalış süresi 180 gün içerisinde 90 güne kadar çıkıyor. Türkiye'ye yakın olan üç Balkan ülkesi de birkaç günlük kısa yurt dışı seyahatleri için farklı şehir, tarih ve doğa seçenekleri sunuyor.