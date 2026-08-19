Kuzey Makedonya’nın ardından Balkanlar’ın en stratejik noktalarından birinde yer alan bu bölge, son dönemde adeta Türklerin yeni İstanbul'u haline geldi. Valizini toplayan girişimcilerin ve iş insanlarının akın akın taşındığı kentin dört bir yanında her geçen gün çoğalan Türkçe tabelalar dikkat çekiyor. Bölgeyi yakından takip eden uzmanların aktardığı bilgilere göre, Türk iş dünyası bu tarihi kenti Türkiye dışındaki ikinci büyük ticaret üssü olarak konumlandırıyor.

TÜRK YATIRCILARIN ROTASI DEĞİŞTİ

Balkanlar'ın gözbebeği olan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türk girişimcileri cezbeden en büyük etkenlerin başında son derece düşük maliyetler ve sunulan cömert yatırım teşvikleri geliyor. Avrupa ile Asya arasında kritik bir köprü görevi gören coğrafi konumu, serbest ticaret bölgeleri ve lojistik kolaylıkları sayesinde kent, küresel pazarlara açılmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Finansal dalgalanmaları ve ekonomik şartları stratejik bir hamleye dönüştürmek isteyen iş insanları, burada kurdukları başarılı girişimlerle elde ettikleri gelirleri büyüterek çoklu pazarlarda güçlü bir yer ediniyor.

VALİZİNİ TOPLAYAN ORAYA GİDİYOR

Kelime anlamı "Beyaz Şehir" olan ve Tuna ile Sava nehirlerinin buluştuğu büyüleyici bir platoda yükselen Belgrad, 1.6 milyonu aşan metropol nüfusuyla Güneydoğu Avrupa'nın en büyük merkezleri arasında yer alıyor.

Hem tarihi dokusu hem de sunduğu dinamik iş ekosistemiyle Belgrad, valizini toplayıp geleceğine yön vermek isteyen Türklerin en çok tercih ettiği, adeta yeni bir İstanbul ruhuna bürünen kent olarak öne çıkıyor.