Avrupa’da vizesiz seyahat imkanı ve hızla büyüyen ekonomik fırsatlar, Türk yatırımcı ile tatilcilerin rotasını bambaşka bir noktaya çevirdi. Son dönemde öyle bir bölge öne çıktı ki sokaklarında yürürken kendinizi Kadıköy ya da Beşiktaş’ta sanabilirsiniz. Valizini toplayan binlerce kişinin akın ettiği bu yer, şimdiden Türklerin yeni adresi olarak anılmaya başlandı.

TÜRK MÜTEAHHİTLER VE ESNAF HAREKETE GEÇTİ

Balkanlar’ın yükselen yıldızı Arnavutluk, özellikle başkent Tiran ve sahil kenti Avlonya (Vlora) ile Türklerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Ülkenin sunduğu cazip yatırım olanakları, gelişen turizm altyapısı ve vizesiz giriş kolaylığı, kısa sürede büyük bir nüfus hareketliliğini beraberinde getirdi. Bölgeye yerleşen Türk girişimciler; inşaat, gayrimenkul ve hizmet sektöründe art arda dev projeler hayata geçirmeye başladı.

SOKAKLARDA TÜRKÇE SESLERİ YÜKSELİYOR

Özellikle Tiran’ın ticari caddelerinde ve Avlonya’nın turistik sahil şeridinde Türkçe tabelalı restoranlar, kafeler ve mağazalar dikkat çekici bir hıza ulaştı. Yabancılık çekmeden adaptasyon sağlayan Türkler, hem bölge ekonomisine canlılık katıyor hem de kendi sosyal yaşam alanlarını inşa ediyor. Vizesiz Avrupa hayalini bu sahil ve ticaret kentlerinde gerçeğe dönüştürenler için Arnavutluk, sadece bir tatil rotası değil, aynı zamanda yeni bir yaşam merkezi haline gelmiş durumda.