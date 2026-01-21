Farklı coğrafyaların mutfak miraslarını mercek altına alan CNN Travel, geleneksel tariflerin modern dünyadaki yerini tescilledi. Türkiye'nin zengin gastronomi kültüründen de bir çorbanın yer aldığı bu sıralama, Anadolu mutfağının küresel ölçekteki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

ANADOLU'NUN ASIRLIK ŞİFASI DA LİSTEDE

Listenin en dikkat çeken çorbalarından biri de olan Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti Yayla Çorbası, dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi. Bu lezzet, özellikle yoğurt bazlı yapısı ve besleyici içeriğiyle uluslararası standartlarda bir sağlık öğesi olarak kabul ediliyor.

Pirinç ve buğdayla hazırlanan Yayla çorbası, kış mevsiminde bağışıklık sistemini destekleyici özelliklerine dikkat çekildi. Tıbbi bir destekleyici olarak görülen bu lezzet, Anadolu mutfağının evrensel değerlerinden biri olarak dünya mutfak literatüründeki yerini de sağlamlaştırdı.

GELENEKSEL DOKUNUŞLAR VE SAĞLIK DEĞERİ

Yayla çorbasının, karakteristik özelliği olan kuru nane ve kızdırılmış tereyağı ile yapılan servis şekli, estetik ve lezzet açısından övgü topladı. Bu özel karışımın hem damak tadına hem de genel sağlığa sunduğu katkılar, çorbayı diğer rakiplerinden ayıran en temel özellikler arasında sıralandı.

Türkiye'den listeye giren bu tek lezzet, yoğurt temelli çorbalar kategorisinde dünya genelinde en çok ilgi gören tariflerden biri olmayı başardı. Türk misafirperverliğini ve mutfak sanatını göstergesi olan yayla çorbası, "Şifa veren çorbalar" kategorisinde yüksek bir puan aldı.

DÜNYA MUTFAĞINDAN İKONİK ÖRNEKLER

Listede sadece Anadolu değil, Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı tatlar yer aldı. Vietnam'ın aromatik bitkilerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan "Beef Pho" çorbası ile Doğu Avrupa'nın simgesi olan pancar bazlı "Borscht", listenin üst sıralarında yer aldı.

Fransa'nın deniz ürünleriyle meşhur "Bouillabaisse" yahnisi ve İspanya'nın sıcak günlerde ferahlık sunan soğuk "Gazpacho" çorbası, bölgesel çeşitliliğin en önemli temsilcileri olarak kabul edildi. Her tarifin, kendi coğrafyasının iklim ve tarım özelliklerini yansıtan birer kültürel kimlik olduğu belirtildi.

KÜRESEL MUTFAK MİRASI OLARAK ÇORBA KÜLTÜRÜ

Listenin son bölümünde ise Fas’ın protein deposu olarak bilinen "Harira" çorbası ile Tayland’ın baharat dengesiyle ünlü "Tom Yum Goong" lezzeti yer aldı.