Türkiye’ye 2016’da yerleşen Türkmenistan vatandaşı Sitova Rahmanova, İstanbul’da tanıştığı Volkan Özfiliz ile dini nikah kıydı. 2 yıl önce oturum izni biten kadın, 4,5 ay Ankara, 5 ay da Bursa’daki geri gönderme merkezinde kaldıktan sonra Azerbaycan’a gönderildi.

PASAPORT İÇİN GİTTİ

Sevdiği kadının peşinden Bakü’ye giden Volkan Özfiliz, 6 ay boyunca resmi nikah kıydırmak için uğraştı. Çift nihayet geçen nisan ayında resmi olarak evlendi.

Nikah Türkmenistan tarafından da onaylanırken, pasaport süresini uzatmak için ülkesine dönen kadın, burada mahsur kaldı.

Eşinin 4 aydır Türkmenistan’dan çıkamadığını söyleyen Volkan Özfiliz, “Aile birleşim vizemiz onaylandı. Buna rağmen Türkmenistan keyfi olarak eşimin çıkışına izin vermiyor” dedi. Türk yetkililere seslenen Özfiliz, adeta feryat etti:

“En az 15 defa CİMER’e başvurdum. Hiçbir dönüş olmadı. Geçen yıl bu sıkıntılardan dolayı 3 kez kalp krizi geçirdim. Sesimi duyan yok.”