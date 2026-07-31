Türkiye genelinde TürkNet kullanıcıları an itibarıyla geniş çaplı internet erişim sorunu yaşıyor. Kesinti nedeniyle binlerce abone internete bağlanamazken, TürkNet mobil uygulamasına da erişim sağlanamıyor.

Sorunun ardından kullanıcılar çağrı merkezine ulaşmaya çalışsa da telefon hatlarının yanıt vermediği belirtiliyor. Sosyal medyada çok sayıda abone, hem sabit internet hizmetinin kesildiğini hem de müşteri hizmetlerine erişemediklerini paylaşıyor.

Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun neden kaynaklandığı ve ne zaman giderileceği ise belirsizliğini koruyor.