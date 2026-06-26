TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TÜRKOĞLU

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/309 Esas



İLAN TUTANAĞI

Davacı , MUSTAFA ÇINAR ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Sarılar Mahallesinde kain;

Doğusu: Yol, Batısı: Yol, Kuzeyi: İlk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, ve Güneyi: İlk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yerdir.

Bahçe niteliğindeki 1022,90 m² yüzölçümlü yerin Mustafa ÇINAR adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02497171