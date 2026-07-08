TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/120 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı , YUSUF ÜLKÜ ile Davalılar , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Sarılar Mahallesinde kain;

Doğusu: 534 ada 1 parselin sahibi Ali Maraşlıoğlu ve müşterekleri tarafından kullanılan tapusuz taşınmaz olduğu, Batısı: 536 ada 1 parselin sahibi Ömer Tepedir tarafından kullanılan tapusuz taşınmaz olduğu, Kuzeyi: Tescilsiz yol olduğu ve Güneyi: Tescilsiz yol ve yoldan sonra tapusuz taşınmaz olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,

Bahçe niteliğindeki 1974.05 m² yüzölçümlü yerin Yusuf ÜLKÜ adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02502924