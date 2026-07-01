TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

TÜRKOĞLU

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2025/121 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Ceceli mahallesi A harfi ile gösterilen 2016,00 m² 'lik yerin doğusu kısmen ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer ve kısmen yol, batısı ve güneyi yol, kuzeyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan taşınmazın 61294163574 T.C. Nolu davacı HİLMİ TAŞDEMİR adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02498286