TÜRKSAT'ın 18 yıldır kullanımda olan 3A uydusundaki yayınları yeni altyapıya aktarması, milyonlarca hanede televizyon ekranlarının kararmasına neden oldu. Toplamda 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşındığı geniş kapsamlı geçişte, otomatik güncelleme özelliğine sahip olmayan cihazlar yayın alamadı. Kanalların kaybolması üzerine teknik servislere talep patlaması yaşanırken, kısa süren işlemler için istenen yüksek rakamlar tepkilere yol açtı.

İKİ DAKİKALIK İŞLEME 1000 LİRALIK ÜCRET

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde adrese gelerek frekans yüklemesi yapan bazı teknik servislerin 1.000 TL'ye kadar ücret talep ettiği belirlendi. Diğer illerde ise aynı işlem için servis bedellerinin 500 ile 750 TL arasında değiştiği kaydedildi. İşlemin sadece kumanda üzerinden yeni frekansların taranmasından ibaret olması ve birkaç dakika sürmesi, alınan ücretlerin fahiş olarak değerlendirilmesine yol açtı.

EN ÇOK YAŞLI VATANDAŞLAR ETKİLENDİ

Kumanda menüsünden frekans ayarı yapmayı bilmeyen veya teknik detaylarda zorlanan yaşlı kullanıcılar, servis ihtiyacı duyan kesimin başında yer alıyor. Fırsatçılık iddialarını gündeme getiren bu durum, teknik bilgi eksikliğinden faydalanıldığı yönündeki eleştirileri artırdı.

CİHAZINIZ BOZUK DEĞİL: SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Televizyon ekranının kararması veya kanalların silinmesi cihazın arızalandığı anlamına gelmiyor. Doğrudan ücretli servis çağırmak yerine, cihazların menü seçeneğinde yer alan otomatik kanal tarama veya güncelleme özelliğinin çalıştırılması yayınların geri gelmesini sağlıyor. Manuel tarama desteği bulunan modellerde ise güncel TÜRKSAT frekanslarının girilmesiyle yayınlar kısa sürede yeniden yüklenebiliyor.