KÜREK SÖRFÜ YAPTI
Türkü Su Demirel, yaz tatili için soluğu Bodrum’da aldı. Cennet Koyu’ndaki bir plajda görüntülenen genç oyuncu, denizde kürek sörfü yaparken objektiflere yansıdı.
ARKADAŞI DA EŞLİK ETTİ
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre Demirel, Bodrum tatilinde su sporlarına zaman ayırdı. Kürek sörfü yapan oyuncu, bir süre denizin üzerinde kürek çekti.
HEM GÜNEŞLENDİ HEM KÜREK ÇEKTİ
27 yaşındaki Türkü Su Demirel, sıcak havanın da tadını çıkardı. Kürek sörfü sırasında denizin üzerinde güneşlenen oyuncu, tatilini spor ve dinlenmeyi bir arada yaparak geçirdi.
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