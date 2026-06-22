Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada yargılanan İzzet Yıldızhan'ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katılan türkücü, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu Adliyesi'nde görülen davada savunmasını uzaktan bağlantıyla yapan Yıldızhan, yaşanan süreç nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

"EN MAĞDUR OLAN TARAF BENİM"

İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre; mahkemede dikkat çeken ifadeler kullanan İzzet Yıldızhan, "Bu olayda en masum olan benim. Tüm itibarım yerle bir oldu. 45 gün cezaevinde yattım. Ne olduğunu bilmeden. Ben en mağdur olan tarafım" dedi.

İTİBARINI GERİ İSTİYOR

Ünlü türkücü savunmasının devamında ise "Ben mahkemeden itibarımı geri istiyorum" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İzzet Yıldızhan hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yıldızhan, soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra 5 Mayıs 2026 tarihinde tahliye edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart perşembe gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.