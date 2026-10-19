Gaziantep'te geçmiş yıllarda birçok amatör futbol kulübünde forma giyen Mehmet Hayri Çakır (48), özel bir veteranlar futbol turnuvasında mücadele etmek üzere Antalya’ya geldi. Konakladığı otelden sahile yürüyüş yapmak üzere ayrılan Çakır, sahil yolunda yürüdüğü esnada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu fark edip ihbar etmesi üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çakır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ ADLİ TIPTA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Acı haberi alır almaz Antalya’ya gelen Çakır'ın yakınları ve ailesi Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Cenazeyi teslim alırken güçlükle ayakta durabilen yakınlarının üzüntüsü yürekleri dağladı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Hayri Çakır’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep’e uğurlandı.

GAZİANTEP ASKF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) da vefat haberinin ardından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Amatör spor kulüplerinde uzun süre forma giymiş Sayın Mehmet Hayri Çakır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.