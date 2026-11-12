Katar'ın başkenti Doha'da 19 Kasım'da start alacak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası öncesinde dünya futbolunu sarsan tarihi bir çekilme kararı geldi. ABD Futbol Federasyonu (USSF), genç milli takım futbolcularının ve teknik heyetin can güvenliğini gerekçe göstererek turnuvaya katılmama kararını 11 Kasım Çarşamba günü FIFA'ya iletti.

TRT Haber ve The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre federasyon, aldığı bu radikal kararda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a yönelik seyahat uyarısını temel aldı. Bakanlığın Amerikan vatandaşlarını "silahlı çatışma riski nedeniyle" Katar'a seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeye çağırması ve kamu görevlilerine özel izin şartı getirmesi üzerine USSF yönetimi takımı bölgeye göndermeme kararı aldı.

HAZİNE BAKANI ASKERİ ÜSSE TAŞINDI

Yeşil sahaya yansıyan bu çekilme kararının perde arkasında ise Washington ile Tahran hattında tırmanan istihbari ve askeri gerilim yatıyor. The New York Times'a (NYT) konuşan ve hassas güvenlik bilgilerini paylaşan üç Amerikalı yetkili, son haftalarda İran'ın mevcut ve eski ABD'li yetkililere yönelik eylem planlarının ciddi biçimde hız kazandığını ifade etti.

Tehditlerin kapsamı ve İran'ın denizaşırı bölgelerdeki operasyonel kapasitesi tartışma konusu olsa da Washington'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öyle ki ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in dahi İran kaynaklı tehditler nedeniyle başkent Washington'daki ikametgâhından ayrılarak yüksek korumalı bir askeri üsse taşındığı öğrenildi.

"GÜVENLİĞİNİZ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Katar bileti almalarına rağmen Dünya Kupası hayalleri yarım kalan genç Amerikalı futbolculara, federasyon tarafından özel bir bilgilendirme mektubu gönderildi. Kafileye duyulan derin üzüntünün ve kararlılığın vurgulandığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef mevcut koşullar ışığında turnuvaya artık katılamıyoruz. Oyuncularımızın ve personelimizin sağlığı ve güvenliği her zaman en büyük önceliğimiz olacak. ABD futboluna olan bağlılığınız ve bu koşullar nedeniyle yaşadığımız ortak hayal kırıklığı için en derin takdirlerimizi kabul edin."

FIFA'DAN PARA CEZASI KAPIDA

Organizasyonun başlama düdüğüne 30 günden az bir süre kala alınan çekilme kararı, ABD Futbol Federasyonu'na disiplin ve para cezası olarak geri dönecek. FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yönetmeliğine göre turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin organizasyonda yer alması zorunlu tutulurken; başlangıca 30 günden kısa süre kala çekilen federasyonlara 20 bin İsviçre frangı para cezası kesiliyor.

Yaşanan tüm bu krizlere rağmen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın mevcut takvim doğrultusunda 19 Kasım'da Doha'da başlaması bekleniyor. Çekilme kararı öncesinde ABD; Karadağ, Cezayir ve Şili ile birlikte J Grubu'nda mücadele edecekti.