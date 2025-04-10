Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak mesajlar vermesiyle ilgili “İktidar yüzlerce gencin cezaevinde olmasına ses çıkarmıyor, yazıklar olsun. Bu ülkede tutuksuz yargılama için Trump’ın mı devreye girmesi gerekiyor? Trump’ın cibilliyetini biliyoruz. Bugünkü iktidarın da ne aldığını ve karşılığında ne verdiğini biliyoruz’’ dedi.

Aydın, “İstanbul’da yaşananlar Gazze’den bağımsız değildir. Beştepe’de olup bitenler Oval Ofis’te olup bitenlerden bağımsız düşünülemez” dedi ve şöyle devam etti: “Trump’ın siyaseti, diplomasisi hayatı ticarettir; almadan vermez. İktidarın Bush’la dostluğunu da biliyoruz, Obama’yla, Biden’le yürüttükleri Arap Baharı’ndan bu yana olan süreci de biliyoruz. Trump’la dostluğunuzu Rahip Brunson sürecinden biliyorduk, şimdi de Gazze’de görüyoruz. Çeyrek asırdır bir taraftan sizi övdüler, diğer taraftan İslam beldelerini bombaladılar; sizi övenler ile ümmetin yetimlerini dövenler aynı kişilerse vay hâlinize…Cumhurbaşkanının gözüne girmek için ‘tweet’ atma yarışına giren bakanlara, milletvekillerine yazıklar olsun. Mahir Polat için bir tek cümle paylaşmadınız. Turpun büyüğü Trump’ın dilinden dökülenlerdir.”

Bilindiği gibi ABD vatandaşı Rahip Brunson, İsrail vatandaşı Danny Awka, Türk ve Alman vatandaşı Deniz Yücel farklı tarihlerde Türkiye’de tutuklanmıştı. Üç ülkenin devlet başkanları devreye girmiş, Erdoğan geri adım atmayacağını belirtse de kısa sürede bu kişiler serbest bırakılarak ülkelerine dönmüştü. Erdoğan, daha önce “darbecilikle” suçladığı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmüş, birlikte samimi poz vermişti.