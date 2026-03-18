CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı açıklama ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği 452 milyonluk mal varlığını paylaştı.

Özel ayrıca "Lüksemburg'da bir yatı var. Orada demirli, Türkiye'den değil Hollanda'dan alındı" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarının ardından iktidara yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Lüksemburg’da deniz yok, yat nereden gelsin?" ifadesi sıkça paylaşıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut iddialara X hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Lüksemburg'da Moselle Nehri üzerinde bir marinanın fotoğrafını paylaşan Bulut şunları kaydetti:

Burası Moselle Nehri, Lüksemburg’un incisi…

Nehrin üzerindeki marinada bağlı yatlar, “Lüksemburg’da deniz yok, yat nereden gelsin?” diyenlerin yüzünü kızartacak cinsten.

Evet, Lüksemburg’da deniz yok; ama bir ülkede yat görmek için illa denize kıyısı olması gerekmiyor. Basın toplantısının şaşkınlığıyla, algı operasyonuna soyunanlara hatırlatılır.