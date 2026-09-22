Özgür Özel’in, CHP Genel Başkanlığı döneminde, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin “Turpun Küçüğü” başlıklı açıklaması, CHP’nin resmi sitesinden kaldırıldı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre kararın “özel bir talimatla” hayata geçirildiği ifade edildi.

21 Mayıs 2026 tarihinde, mahkeme, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38’inci Olağan Kurultayı hakkında, “Mutlak butlan” gerekçesiyle iptal kararı verdi. Özgür Özel ile partinin yönetim organları tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve 38’inci Olağan Kurultay öncesindeki parti organları görevi devraldı.

SADECE O AÇIKLAMA

Kamuoyunda, “Mutlak butlan yönetimi” olarak nitelendirilen Kılıçdaroğlu yönetiminin, “Bu kadarı da olmaz” dedirten yeni bir uygulamaya daha imza attığı belirlendi. Mahkeme kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu, çok sayıda tartışmalı uygulamayı hayata geçirdi. Bunlardan birisi de “Turpun küçüğü” açıklamasının partinin resmi internet sitesinden kaldırılması oldu. Sitede haber formatında yer alan açıklamanın, “Özel bir talimat ile kaldırtıldığı” iddia edildi.

CHP’nin resmi internet sitesinde Özgür Özel’in diğer açıklamalarının halen yer aldığı bildirildi. Özel’in gazetelere verdiği röportajların da CHP’nin internet sitesinde yer aldığı anlaşıldı.

Boğaz’da buluştular

Butlan CHP’sinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün lüks bir yatta görüntülendi. Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı M. Onur Bozkurter ile Kılıçdaroğlu, İstanbul Boğazı’nda bir araya geldi.

Buluşmadan paylaşılan hatıra fotoğrafında Bozkurter ve Kılıçdaroğlu’nun aynı masada karşılıklı oturarak objektiflere verdiği poz dikkat çekti. CHP’li Belediye Başkanı Bozkurter, fotoğrafı “Gururla” notuyla paylaştı.