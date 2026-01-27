Türkiye'de e-ticaret alanında gelen düzenlemenin ardından, benzer bir süreç bu defa turizm ve seyahat sektöründe de mi yaşanacak?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), dünya çapında kullanılan platformların da bulunduğu 10 seyahat sitesine erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açtı.

Açıklamada söz konusu platformların Türkiye'de belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösterdiği savunuldu.

TÜRSAB, platformların seyahat acentalarına karşı haksız rekabet yarattığını gerekçesiyle dava açıldığını kaydetti.

Açıklamada, "Açılan bu dava ile aynı zamanda söz konusu portallardan kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz" denildi.

HANGİ PLATFORMLAR VAR?

TÜRSAB'ın erişim engeli talep ettiği popüler platformlar şunlar:

Airbnb

Expedia

GetYourGuide

Viator

Isango

ToursByLocals

Agoda

Trip.com

Hotels.com

Musement

TEMU VE SHEIN SATIŞLARI DURDURMUŞTU

TÜRSAB'ın bu adımı Türkiye'de e-ticarete yönelik getirilen düzenlemenin ardından geldi.

Rekabet Kurumu tarafından 21 Ocak'ta Çinli e-ticaret platformu Temu'nun Türkiye ofisine baskın yapılmıştı.

Gelişme sonrası Temu, yurt dışından Türkiye'ye satışı tamamen durdurmuştu.

Temu'nun ardından bir diğer Çinli platform Shein'de Türkiye'ye yurt dışı satışlarını geçici olarak askıya almıştı.