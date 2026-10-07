Turşu hazırlamak için günlerce beklemek ya da büyük kavanozlar doldurmak gerekmiyor. Evde az miktarda kalan sebzeleri değerlendirmek isteyenler, kısa sürede hazırlanabilen pratik turşu tarifine yönelebilir. Salatalık, havuç, kırmızı lahana, kapya biber ve soğan gibi sebzeler bu yöntem için oldukça uygun.

SEBZELERİ İNCE DOĞRAMAK ÖNEMLİ

Hızlı turşunun lezzetini kısa sürede kazanabilmesi için sebzelerin mümkün olduğunca ince doğranması gerekiyor. Böylece turşu suyu sebzelerin daha geniş bir bölümüne temas ederek aromanın daha hızlı içlerine işlemesini sağlıyor.

PRATİK TURŞU İÇİN GEREKENLER

Tarif için 2 salatalık, 1 havuç, 1 kapya biber, birkaç parça lahana ve 2 diş sarımsak yeterli oluyor. Turşu suyunu hazırlamak için ise 1 su bardağı su, 1 su bardağı üzüm ya da elma sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker kullanılıyor.

TURŞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Sebzeler iyice yıkandıktan sonra ince şekilde doğranıyor ve sarımsaklarla birlikte temiz bir kavanoza yerleştiriliyor. Ardından su, sirke, kaya tuzu ve şeker küçük bir tencereye alınarak tuz ile şeker tamamen eriyene kadar ısıtılıyor. Karışımın kaynamasına izin vermeden ocaktan alınması gerekiyor.

Hazırlanan turşu suyu sıcak halde sebzelerin üzerine dökülüyor. Kavanoz oda sıcaklığına gelene kadar bekletildikten sonra kapağı kapatılarak buzdolabına kaldırılıyor.

BİR GECE BEKLETMEK YETERLİ

İnce doğranan sebzeler birkaç saat içerisinde turşu suyunun lezzetini almaya başlıyor. Daha yoğun ve oturmuş bir tat isteyenlerin ise kavanozu bir gece boyunca buzdolabında bekletmesi yeterli oluyor.

Bu yöntem, uzun süre oda sıcaklığında bekletilerek hazırlanan geleneksel fermente turşulardan farklılık gösteriyor. Hızlı turşunun mutlaka buzdolabında saklanması ve tüketilirken temiz bir çatal kullanılması gerekiyor.