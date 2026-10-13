Normal şartlarda üretim sonrasında atık olarak kalan bu sıvı, özel işlemlerden geçirilerek yol bakımında kullanılabilecek hale getiriliyor. Yaklaşık 240 kilometrelik yol ağında değerlendirilen yöntem, hem tuz tüketimini azaltıyor hem de fabrikaların atık suyuna yeni bir kullanım alanı kazandırıyor.

TURŞU SUYUNUN TUZ ORANI AYARLANIYOR

Uygulamanın temelinde, turşuluk salatalıkların işlenmesi sırasında kullanılan tuzlu su bulunuyor. Üretimden arta kalan sıvı, doğrudan yollara dökülmek yerine gerekli işlemlerden geçiriliyor ve tuz oranı yaklaşık yüzde 21 seviyesine ayarlanıyor.

Bu karışım, kış bakım araçlarının püskürtme sistemleriyle asfaltın üzerine uygulanıyor. Özellikle kar yağışı ve don olayları öncesinde yapılan işlem, yol yüzeyinde buz tabakası oluşmasını zorlaştırıyor.

Yöntem, kuru tuz serpmekten farklı olarak tuzun yol yüzeyine sıvı halde ve daha dengeli biçimde dağıtılmasını sağlıyor. Böylece buzlanmaya karşı önleyici müdahale yapılırken ihtiyaç duyulan tuz miktarı da azaltılabiliyor.

240 KİLOMETRELİK YOLDA KULLANILIYOR

Bavyera'da yaklaşık 240 kilometrelik karayolu ağında kullanılan turşu suyu, kış bakım çalışmalarında ihtiyaç duyulan tuzlu suyun bir bölümünü karşılıyor.

Uygulamanın ekonomik yönü de dikkat çekiyor. Turşu fabrikalarının üretimden kalan tuzlu suyu bertaraf etmek için harcayacağı kaynaklar azalırken yol bakım ekipleri de yeni tuzlu su hazırlamak için daha az temiz su ve tuza ihtiyaç duyuyor.

Böylece gıda üretiminde ortaya çıkan bir yan ürün, fabrikadan çıktıktan sonra atık tesisine gitmek yerine karayollarında buzlanmaya karşı kullanılan bir malzemeye dönüşüyor.