Kış aylarında sofralardan eksik olmayan lahana turşusunu hazırlarken yapılan bazı hatalar, fermantasyon sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle tuz miktarı, bekletildiği ortamın sıcaklığı ve lahanaların salamura suyunda kalması, turşunun kalitesini doğrudan etkiliyor.

Evde lahana turşusu hazırlarken dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan biri, salamura suyundaki tuz miktarı. Bir litre içme suyuna yaklaşık 30 gram turşuluk tuz eklenmesi, doğal fermantasyon için uygun bir başlangıç oranı sağlıyor.

Tuzun az ya da fazla kullanılması fermantasyon sürecini etkileyebildiği için ölçülü hareket etmek gerekiyor. Ayrıca kavanoza yerleştirilen lahanaların tamamının salamura suyunun altında kalması önem taşıyor. Su yüzeyinde kalan parçalar, küf ve bozulma riskini artırabiliyor. Lahanaların suyun altında kalmasını sağlamak için temiz bir turşu ağırlığından yararlanılabiliyor.

KÖPÜKLENMEYİ ARTIRAN SICAKLIK HATASINA DİKKAT

Turşunun hazırlanmasının ardından ilk günlerde yüzeyde köpük oluşması ve küçük gaz kabarcıklarının görülmesi, doğal fermantasyon sürecinin bir parçası olabiliyor. Fakat turşunun gereğinden sıcak bir ortamda bekletilmesi, fermantasyonun hızlanmasına ve köpüklenmenin artmasına yol açabiliyor.

Bu nedenle lahana turşusunun doğrudan güneş ışığı almayan, yaklaşık 18-22 derece sıcaklıktaki bir ortamda bekletilmesi öneriliyor. Fermantasyon sırasında ortaya çıkan gazın dışarı çıkabilmesi için uygun fermantasyon kapağı kullanılması da taşma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

LAHANA TURŞUSUNA SİRKE KOYMAK GEREKİYOR MU?

Lahana turşusu hazırlamak için mutlaka sirke kullanılması gerekmiyor. Yalnızca tuzlu suyla yapılan doğal fermantasyon yöntemiyle de turşu kurulabiliyor. Sirke eklenerek hazırlanan turşular ise farklı bir yöntemle elde ediliyor.

Öte yandan her köpüklenme bozulma anlamına gelmiyor. Fermantasyon sırasında hafif köpük ve kabarcıklar görülebiliyor. Ancak turşuda tüylü küf, çürümüş koku veya belirgin sümüksü bir yapı oluşursa tüketilmemesi gerekiyor.

Doğru tuz ölçüsüne dikkat etmek, temiz kavanoz kullanmak, uygun sıcaklıkta bekletmek ve lahanaların salamura suyunun altında kalmasını sağlamak, turşunun sağlıklı bir fermantasyon sürecinden geçmesi açısından önem taşıyor.