Kış hazırlıklarının vazgeçilmezlerinden turşuda lezzet kadar kıvam da önem taşıyor. Kavanozdan çıkarıldığında kütür kütür ses vermesi beklenen turşuların yumuşamaması için kullanılan bazı doğal malzemeler ise geleneksel yöntemlerin en önemli püf noktaları arasında yer alıyor.

ÇITIR TURŞUNUN SIRRI YAPRAKLARDA

Turşunun diri ve sert kalmasını sağlayan doğal malzemelerin başında asma ve meşe yaprakları geliyor. Bu yapraklarda bulunan tanenlerin, sebzelerin dokusunu korumaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Kavanoza eklenen nohut da fermantasyon sürecinin başlamasına katkı sağlıyor.

Turşunun asit dengesini korumak için ise limon suyu veya limon tuzu kullanılabiliyor. Böylece sebzelerin kısa sürede yumuşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BABAANNE USULÜ TURŞU İÇİN GEREKENLER

2 kilogram taze ve sert turşuluk sebze

1 baş sarımsak

1 çay bardağı çiğ nohut

3-4 adet asma veya meşe yaprağı

1 su bardağı kaya tuzu

1 su bardağı elma ya da üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı limon tuzu veya yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yeteri kadar içme suyu

SEBZELER KAVANOZA NASIL YERLEŞTİRİLİR?

Turşuluk sebzeler iyice yıkandıktan sonra hazırlanır. Salatalık gibi sebzelerin sap kısımları temizlenir ve salamuranın iç kısımlara daha kolay ulaşması için birkaç küçük delik açılabilir.

Temizlenmiş cam kavanozun tabanına nohut ve birkaç diş sarımsak konulur. Sebzeler kavanoza mümkün olduğunca sıkı şekilde yerleştirilirken kalan sarımsaklar da aralara dağıtılır.

SALAMURANIN ÖLÇÜSÜ ÖNEMLİ

Ayrı bir kapta içme suyu, kaya tuzu, sirke, şeker ve limon tuzu karıştırılır. Tuz tamamen eridikten sonra hazırlanan karışım, sebzelerin tamamını kapatacak şekilde kavanoza doldurulur.

Salamura için verilen ölçülerde 1 litre suya yaklaşık 1 yemek kaşığı tepeleme kaya tuzu ve 1 çay bardağı sirke kullanılması öneriliyor. Turşuda iyotsuz kaya tuzu tercih edilmesi de kıvam açısından önemli püf noktalarından biri olarak gösteriliyor.

SON DOKUNUŞU YAPRAKLAR VERİYOR

Salamuranın üzerine asma veya meşe yaprakları yerleştirilerek sebzelerin suyun üzerine çıkması önleniyor. Kavanozun kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra turşunun güneş almayan, serin ve karanlık bir yerde bekletilmesi gerekiyor.

Yaklaşık 2-3 haftalık fermantasyonun ardından turşunun kıvamı kontrol edilebiliyor. Doğru malzeme ve uygun fermantasyon koşulları sayesinde se