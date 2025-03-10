Batı Afrika menşeli pitonlar, Türkiye’de yasa dışı yollarla getirildikten sonra internet ortamında satılmaya devam ediyor. Dünyanın en tehlikeli sürüngenleri arasında yer alan pitonlar, 'Adult', 'Ball', 'Boa', 'Albino', 'Pied', 'Blood' ve 'Burmese' gibi farklı türlerle 6 liradan 21 bin liraya kadar fiyatlarla alıcı buluyor. İlanlarda ise pitonların sağlık durumları ve özellikleri övülüyor.

"OTOBÜS KARGO İLE GÖNDERİM SAĞLANIR"

"9-10 aylık dişi, son derece sağlıklı ve oldukça uysal", "Bal pitonlar gayet sağlıklı, iştahlı ve uysal canlılardır" gibi ifadelerle satıcılar pitonları tanıtıyor. Ayrıca, "Otobüs kargo ile gönderim sağlanır" gibi açıklamalar da dikkat çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, her bir piton için 60 bin 187 lira ceza uygulandığını açıkladı.