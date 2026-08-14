Belçika’yı etkisi altına alan kavurucu sıcak dalgası, ülkenin ulaşım ağında devasa bir krize yol açtı. Ulusal demir yolu şirketi SNCB, hava sıcaklığının 38 dereceye tırmanması üzerine sabah ve akşam saatlerindeki kritik tren seferlerini durdurma kararı aldı. Söz konusu iptallerin arkasında ise korkunç bir güvenlik riski yatıyor. Günün yoğun saatleri dışında açık alanda park halinde bekletilen eski ve klimasız trenlerin vagon içi sıcaklıkları dayanılmaz boyutlara ulaştı. Yetkililer, adeta birer fırına dönüşen bu vagonlarda yolcu ve personelin can güvenliğini sağlamanın imkansız hale geldiğini duyurdu.

RAYLAR GENLEŞİYOR, ELEKTRİK HATLARI SARKACAK

Aşırı sıcaklar sadece tren içindeki yaşamı değil, demir yolu altyapısını da doğrudan tehdit ediyor. Teknik ekipler, 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rayların genleşerek deforme olma riskinin zirveye çıktığını belirtiyor. Ayrıca trenlere enerji sağlayan asılı elektrik hatlarının sıcaklık nedeniyle sarkması, büyük bir kaza riskini beraberinde getiriyor. Bu tehlike nedeniyle sefer sayılarında ciddi kısıtlamalara gidildi.

ÜLKE GENELİNDE TURUNCU ALARM VERİLDİ

Neredeyse tüm ülkede geçerli olan "turuncu alarm" kapsamında vatandaşlara hayati uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, seyahat etmek zorunda olan kişilerin mümkün olduğunca günün en sıcak ve yoğun saatlerinden kaçınması gerektiğinin altını çizdi. Aşırı dehidrasyon riskine karşı vatandaşların yanlarında mutlaka bol su bulundurmasını isteyen uzmanlar; dışarıda kalma süresinin kısıtlanması ve ağır fiziksel hareketlerden kaçınılması konusunda da uyardı. Seyahat edecek yolcuların ise istasyonlara gitmeden önce sistem üzerinden güncel sefer iptallerini anlık olarak takip etmeleri kritik önem taşıyor.