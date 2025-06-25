Yakıt bittiğinde turuncu ışığın yanması tüm sürücüleri paniğe sevk ediyor. Nasıl davranılması gerektiğini pek çoğumuz bilmezken, uzmanlar iyi haberi verdi. Çünkü çoğu otomobil turuncu ışığın yanması sonrası 45 mil yani 72 km daha yol alabilir. Fakat bu araç markası, sürüş tarzı ve yol koşullarına göre değişiklik gösterir.

ORTALAMA MENZİL VERİLERİ

Confused.com uzmanlarına göre, yakıt ışığı yandıktan sonra çoğu araç 48 ila 72 km arasında yol kat edebilir.

ARAÇ MODEL YAKIT IŞIĞINDA KALAN TAHMİNİ MENZİL:

Audi Q5 64 mil

VW Golf 61 mil

Opel Astra 55 mil

Ford Focus 52 mil

Audi A1 48 mil

Audi A5 47 mil

Land Rover Range Rover 47 mil

VW Polo 41 mil

Ford Fiesta 41 mil

Audi RS3 32 mil

Veriler, HonestJohn'dan alınan yakıt kapasitesinin %10'u ve gerçek MPG istatistikleri ile Cars-Data.com'dan alınan depo boyutlarının birleştirilmesiyle tahmin edilmiştir.

SIFIR GÖSTERGESİ GERÇEK Mİ?

Confused.com, bazı araçlarda "0 mil" gösterilse bile küçük bir tampon rezerv bulunduğunu açıklıyor. Bu rezerv genellikle 10 ila 15 mil arasında olabilir.

SIFIR YAKITLA ARAÇ SÜRMENİN RİSKLERİ

Yakıt pompası ve enjektör gibi parçalar zarar görebilir.

Motor parçalarının soğutulması yetersiz olabilir.

Pahalı onarımlar gerekebilir.

YAKIT BİTTİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Gaz pedalına nazikçe basın: Hızınızı 80 km/s'nin altında tutarak yakıt ekonomisi sağlayın.

Gereksiz rölantiden kaçının: Uzun süre duruyorsanız motoru kapatın.

Ağırlığınızı azaltın: Araç içindeki gereksiz yükleri çıkarın.

Klima kullanımını sınırlayın: Yakıt tasarrufu için camları açın.

Verimli yol planlayın: Trafikten uzak, en kısa rotayı seçin.