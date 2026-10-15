Tıp doktorlarının uzmanlık alanlarını belirleyecek olan 2026 yılı 2. dönem tercih süreci, 7 Ekim Çarşamba günü saat 23.59 itibarıyla resmi olarak sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül'de sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar, yerleştirme tercih listelerini 30 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamladı.
Geçmiş yıllardaki istatistiklere bakıldığında, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını tercih sürecinin bitiminden sonraki 10 ila 15 gün içinde ilan ettiği görülüyor. Bu doğrultuda, binlerce doktor adayının merakla beklediği TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının 15-20 Ekim 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanması öngörülüyor.