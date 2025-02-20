TÜSİAD toplantısında yaptıkları sunumda hükümetin politikalarını eleştirdikleri gerekçesiyle önce Ömer Aras'a ardından dün de Orhan Turan'a soruşturma açıldı. Turan'a soruşturma haberlerinin ardından borsada hızlı bir düşüş seyredildi.
Dün günü 9.923,44 puanla açan Borsa İstanbul soruşturma haberleri sonrası yüzde 1,55 değer kaybederek 9.763,67 günü puandan tamamladı. Yabancı medya ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan soruşturma açılmasını ve Turan ile Aras'ın polis eşliğinde ifadeye götürülmesini son dakika olarak yayınladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.764,55 puandan başladı.
SÖZCÜ TV ekranlarında TÜSİAD soruşturmasının ekonomiye dair etkisini değerlendiren Ekonomist Dr. Murat Kubilay, ülkeye sıcak para gelmesini etkilemeyeceğini belirterek Türkiye'nin zaten stabil bir ekonomisinin olmadığını gelen yatırımcının bildiğini belirtti.
Bakan Şimşek'in 2 yıldır görevde olduğunu, ekonomide istenilen mücadelenin verilemediğini kaydeden Kubilay, Şimşek için en önemli konunun beklenen ivmenin gelmemesi olduğunun altını çizdi.