Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'ı Brüksel'deki toplantıya davet ettiği ancak savcılığın başvuruları reddettiği iddialarının ardından, TÜSİAD resmi X hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

TÜSİAD, Brüksel’de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu’na katıldığını duyurdu. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Valdis Dombrovskis ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos’un katıldığı belirtildi. Etkinlik, AB Komisyonu ev sahipliğinde düzenlendi ve TÜSİAD, TÜSİAD-TİSK AB ve BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın tarafından temsil edildi.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ"

Toplantıda verilen ana mesajlar arasında, Avrupa’nın rekabetçiliği ve direncinin artırılması için en öncelikli adım olarak yeşil ve dijital politikaları içeren AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesi sürecinin başlatılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Türkiye-AB entegrasyonunun temellerine dönülmesi gerektiği ifade edilerek, güvenlik, rekabetçilik veya dayanıklılık gibi alanlarda ortak bir vizyon ve tutarlı bir strateji geliştirilmesi gerektiği dile getirildi. Süreçlerin net takvimler, ölçülebilir hedefler ve karşılıklı sorumluluk ile yürütülmesinin önemine değinildi.

TÜSİAD, açıklamasında, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerde güveni inşa etmek için ortak demokratik değerlere dayalı ve daha derin ekonomik entegrasyonu destekleyen, öngörülebilir bir AB-Türkiye ilişkisi gerektiğini belirtti.

TÜSİAD'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TÜSİAD, Brüksel’de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu’na katıldı. Toplantı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Valdis Dombrovskis ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Marta Kos’un katılımıyla gerçekleşti. AB Komisyonu evsahipliğinde düzenlenen etkinlikte TÜSİAD, TÜSİAD-TİSK AB ve BusinessEurope Temsilcisi A. Dilek Aydın tarafından temsil edildi. Toplantıda verilen ana mesajlar: “Avrupa’nın rekabetçiliği ve direnci için en öncelikli adım yeşil ve dijital politikaları içeren AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesi sürecinin başlatılmasıdır. Üyelik perspektifinde Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının temellerine dönülmesi gerekiyor. Güvenlik, rekabetçilik veya dayanıklılık dahil her alanda, ortak bir vizyon ve tutarlı bir strateji geliştirilmeli. Süreçlerin net takvimler, ölçülebilir hedefler ve karşılıklı sorumluluk ile yürütülmesi gerekiyor. AB-Türkiye ilişkilerinde güveni inşa edebilmek için, ortak demokratik değerler üzerine kurulu ve daha derin ekonomik entegrasyonla desteklenen, öngörülebilir bir AB–Türkiye ilişkisine ihtiyaç var. AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir.”