Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclisi, şubat ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu idaresinde gerçekleştirildi.

Gökçüoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik soruşturmaya tepki gösterdi.

Gökçüoğlu, şunları söyledi:

"TBMM’de kürsüden, sosyal medyada bir milletvekilinin kayıp aranıyor söylemleri ve paylaşımlarından dolayı son derece üzüntülü günlerin birlikte yaşıyoruz maalesef.

Üretim, istihdam, ihracat ile döviz getiren, vergi tahsilatının çok büyük miktarını sağlayarak ülkemizin gelişmesinin lokomotifi olan ve dünyada sıralamasında olmamızı sağlayan iş aleminin en üst yöneticilerinin ülkemizde son yıllarda herkesin bildiği, yaşadığı ve tüm medyada açıkça yayınlanan konuları içeren konuşmaları gerekçesiyle bugüne kadar hiç yaşanmamış şekilde olmayan görüntüler, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı uygulamalarına tanık olunca yurtdışı ve yurt içi bir rahat çevreleri, yatırımı düşünen kuruluşlarda oluşabilecek geleceğe güvensizlik ile motivasyon kaybı ve bunun gibi olumsuz etkilerin çok uzun yıllar silinemeyeceği bir ortama doğru gitme endişesinin, ivedi uygulamalar alınacak önlemler ve çalışmalar ile acilen giderilmesi gerekli olduğu inancını taşıyorum.

Örneğin yabancı sermaye gelişine bağlı, kırılgan ekonomimizin ihtiyacı olan paranın uygun koşullarda gelebilmesi için hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ekonomik istikrar ve şeffaflığın sağlandığının göstergeleri, yatırımcıların ikna edilmesi şarttır."

AKP'Lİ BAŞKAN HEDEF GÖSTERDİ: ESKİ TÜRKİYE'NİN...

AKP İzmir İl Başkan Bilal Saygılı, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu'nun olağan meclis toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Saygılı yaptığı yazılı açıklamada, Gökçüoğlu'nun EBSO'nun olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada haddini aştığını, buram buram hamaset kokan, art niyetli ve eski Türkiye'nin vesayet çöplüğünden hortlayan bir üslupla yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarını kendisine acıyarak takip ettiklerini belirtti.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Gökçüoğlu, kirli açıklamalarına medeniyet şahikalarımızdan olan Hz. Ömer ve Fatih Sultan Mehmet Han'ı alet ederek ucuz ve kalitesiz bir kurnazlık sergilemiş ama baltayı taşa vurmuştur. Buna alışacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil. Sermayenizle millete değer üretmek, Türkiye'yi büyütmek yerine fitne üretip kendi ceplerinizi büyütmeyi tercih ettiğiniz için millet sizi ciddiye almadı, almayacak. Gazetelere verdiğiniz boy boy ilanlarla demokrasiyi ayaklar altına aldığınız günler bitti. Karşınızda asil bir millet ve o milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden kin dolu ağzınızdan vesayet köpükleri saçarak sağı solu kirletmeyin. Pis ellerinizi milli iradenin üstünden çekin. Siz meşru hükümetleri, küresel sermayenin emir eri olarak devirmeye çalışırken de 'Adalet mülkün temeli olmalıydı.' Hz. Ömer o gün değil de bugün mü aklınıza geldi? Siz, yargı mensuplarını 28 Şubat'ın brifing salonlarında hizaya çekenleri elleriniz patlayana kadar alkışlarken de 'Kadı satın alınırsa adalet ölürdü.' Fatih Sultan Mehmet Han o gün değil de bugün mü aklınıza geldi? Bu istismar dili, bu zehirli retorik, bu faydasız ve tedavülden kalkmış siyasi yaklaşımla Türkiye'nin değil yarınlarına, bugününe dair söyleyecek tek bir sözünüzün bile artık hükmü yoktur. İzmir’in ve Türkiye’nin önü sizin hezeyanlarınız olmadan daha açıktır."