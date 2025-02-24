Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2024 yılı itibarıyla Türkiye’ye 1 milyar doları aşkın döviz kazandıran 73 üyesini “İhracatın Yıldızı” ödülleriyle ödüllendirirken, sektördeki en eski 5 üyesine de teşekkür ödülü verdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen tören, 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği bir etkinlik haline geldi.

Bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde ödüllerin dağıtıldığı törende, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi önemli açıklamalarda bulundu.

"DON KİŞOT GİBİYİZ"

Eskinazi, sektörün geçtiğimiz yıl çok iyi bir performans sergilemediğini belirterek, “Ülkemizin üretim istihdamı emek yoğun sektörlerinden biriyiz, ancak rekabetçiliğimizi kaybettik. Yüzde 20 oranında kayıp yaşadık. Sektörde kan kaybı devam ediyor. Üretim maliyetlerimiz yüksek, finansa erişim zor, döviz hala düşük. Gelirler de bu duruma paralel olarak düşük kalıyor. Sermayemiz erimek üzere. Don Kişot’un yeldeğirmenleriyle mücadelesinde söylediği gibi, üç dev ile savaşıyoruz: adaletsizlik, korku ve cehalet” diyerek sektörün karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

EHKİB tarafından düzenlenen ödül töreni, sektörün başarılı firmalarını takdir ederken, aynı zamanda karşılaşılan zorlukların altını çizen bir etkinlik oldu.