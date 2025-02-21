Adliyede iki polis memurunun TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın koluna girdiği görüntüler tartışmalara neden oldu. Turan'ın adliyeye girdiği ilk anlarda eli cepte ve su şişeli görüntüsünün birtakım kişileri rahatsız ettiği ve talimatın gittiği iddia edildi. Bazı AKP'lilerin kendi aralarında yaptığı konuşmalarda söz konusu görüntünün 'çok doğru olmadığı' yorumlarının yapıldığı belirtildi.

MEHMET ŞİMŞEK NEDEN SESSİZ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TÜSİAD soruşturmalarına karşı sessizliği sürüyor. Posta yazarı Murat Çelik, "Mehmet Şimşek bu konuda bir yorum yapacak olsa en fazla yapabileceği yorum bağımsız yargının faaliyetleri. TÜSİAD'ın sunumuna dair bir eleştiri yapsa bir türlü yapmasa bir türlü. Bu görüntü Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinden beri dünyanın farklı finans merkezlerinde, uluslararası fon yöneticileriyle yaptığı toplantılarda Türkiye'ye sıcak para bulmak için yaptığı bütün temaslarda bundan sonra karşısına çıkacak" dedi.

"EN ZORU ŞİMŞEK'İN YORUM YAPMASI"

Çelik yorumunu şöyle sürdürdü:

-En zoru aslında Mehmet Şimşek'in yurt dışında, uluslararası finans çevrelerine bu fotoğraf karşısına çıktığında ne söyleyeceği.

-TÜSİAD gibi büyük bir örgütün her iki başkanının polislerin kollarına girmiş şekilde götürülmesi ve bu insanlara yurt dışına çıkış yasağı konulması... Yurt dışına çıkış yasağı neredeyse bu görevdeki insanları demir parmaklıkların arkasına koymakla aynı şey. Görevleri gereği bir ayakları yurt dışında. Türkiye'nin karşısına çıkacak kötü bir tablo. Biz bu görüntülerin yaşandığı Türkiye'ye nasıl yatırım yaparız, nasıl güveneceğiz diyecekler.

BU GÖRÜNTÜ AKP'Yİ BÖLDÜ MÜ?

-İfadeye çağrılan iki ismin bu görüntülerle ifadelerinin alınması işlemi Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısının hemen ardından oldu. AK Parti içinde konuşulan da bu aslında. Verilen görüntü de çok doğru olmadığını söyleyenler var. Bunu açık açık herkesin içinde değil dost sohbetlerinde, kendi aralarında konuşuyorlar.

-Şu ortamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı tavrını net koymuşken hiçbir AK Partili yetkili o açıklamayla uyumsuz olabilecek bir ifade kullanmıyor.