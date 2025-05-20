Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları açıklamalar nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

Turan ve Aras, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında yargılanıyor.

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülen dava, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. İki TÜSİAD yöneticisi için 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası talep ediliyor.

'NASIL SAVUNMA YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM'

Hakim karşısına çıkan Orhan Turan aylık gelirinin 1 Milyon TL, Aras da 900 Bin TL olduğunu söyledi.

Savunmada ilk sözü Ömer Aras aldı.

Suça konu edilen 13 Şubat’taki sözlerine ilişkin, konuşmanın “ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu suçlamanın anlamsız olduğunu ve nasıl savunma yapacağını şaşırdığını” söyledi.

Aras’ın TÜSİAD’ın nasıl bir oluşum olduğuna dair bir savunmayla duruşma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Orhan Turan, konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” ifadesini kullanmıştı. Ömer Aras ise son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.