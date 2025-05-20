TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında dernek kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin "Zincirleme şekilde basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Turan ve Aras'ın yargılandıkları davanın ara kararında yurt dışı çıkış yasakları kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası talebiyle soruşturma başlatılmıştı.
Orhan Turan, konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” ifadesini kullanmıştı. Ömer Aras ise son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.
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