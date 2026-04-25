Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar CHP’ye yönelik operasyonda 8 Temmuz 2025 günü tutuklandı ve 5 Şubat 2026 tarihinde de tahliye edildi. Ancak 2 ayı aşkın süredir görevine iade edilmedi. Aynı davada tutuklanıp tahliye edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise koltuğuna döndü.

7 ay cezaevinde kalan Karalar, hakkındaki suç iddialarının yeri Adana olmasına rağmen İstanbul’a götürüldü ve Silivri’de yattı.

Hukukçular Karalar’ın görevinden alınması için görevi ile ilgili bir suç işlemiş olması gerektiğine de dikkat çektiler. Karalar hakkındaki iddialar 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor. Ancak Karalar Adana Büyükşehir’e 2019 Nisan ayında belediye başkanı seçildi ve 2024’te de 2. kez iş başına geldi.

ZAYIF DELİL

Bu kapsamda Karalar’ın görevden alınması için hukuki gerekçe olmadığı da ortaya çıkıyor. Mahkeme Karalar hakkında “Delil durumu yönünden tutukluluğun devamını gerektiren koşulların zayıfladığı” kararına vararak tahliye etmişti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bu duruma “Karalar tutuklu mu değil. Hükümlü mü o da değil. Başkan olduğu döneme ilişkin bir yargılama var mı, o da yok. O zaman ‘Türkiye bir hukuk devletidir ama Adana hariç’ diyelim. Herkes seçme ve seçilme hakkına sahip ama Zeydan hariç’ diyelim. Seçilmiş fakat yönetemiyor” tepkisini gösterdi.